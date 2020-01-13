Раскольников по-волгоградски: мужчина пытался зарубить старушку топором

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:46:02+03:00

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11 января 2020 года в больницу Кумылженского района госпитализировали 84-летнюю местную жительницу. Старушке буквально проломили череп, как предположили врачи – топором. Медики незамедлительно вызвали полицию. Правоохранители опросили свидетелей и оперативно установили личность «Раскольникова»: им оказался 42-летний сосед потерпевшей.

- Он был судим за разбой, хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью сосед потерпевшей. Установлено, что в тот день мужчина пришел к соседке, у которой гостила его мать. В то время, пока последняя собиралась домой, подозреваемый, имея при себе топор, беспричинно ударил им хозяйку-пенсионерку по голове, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас сотрудники полиции проводят доследственную проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. Скорее всего, рецидивист вновь станет фигурантом уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU