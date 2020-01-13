На что тратились волгоградцы на зимних каникулах: меньше фастфуда, больше спорта

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:28:32+03:00

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Волгоградцы отдыхали с 1 по 8 января и, конечно, проводили новогодние каникулы с максимальным удовольствием: тратили отложенные на праздники деньги. И если кто-то не считал электронные рубли, наслаждаясь шопингом, то не беда – это за вас сделали аналитики «Яндекс.Кассы». Речь о покупках онлайн. Примечательно, что в этом году, если сравнивать с 2019-м, средний чек на большую часть товаров заметно уменьшился. Волгоградцы стали экономить.

Покупали самое необходимое: чек на одежду, обувь и аксессуары вырос на 30% и составил 1049 рубля. Ювелирка оказалась не в спросе, она упала вдвое – до 2023 рублей. Товары для дома и сада остались на прежнем уровне (2881 рублль), как и уход за здоровьем - 2837 рублей и автомобилем, который в среднем обошелся в 4168 рублей.

Конечно, львиная доля расходов пришлась на еду и развлечения, в частности спорт. Радует, что горожане стали меньше питаться фастфудом и в три раза реже заказывали еду на дом.

- В начале нового года горожане стали заметно меньше тратить на еду с доставкой. Их средний чек составил 3877 рублей — это в 3,4 раза (на 238%) ниже, чем в первые январские дни прошлого года, - говорят исследователи.

Зато товары для отдыха и спорта оказались в почете.

- В праздники были популярны также товары для активного отдыха и спорта. Средний чек за них вырос в 2,6 раза (на 163%) — до 8145 рублей, - добавили аналитики «Яндекс. Кассы».

Меньше всего волгоградцы потратили на книги (204 рубля), онлайн-игры (438 рублей), музеи и концерты (731 рубль).

ИСТОЧНИК KP.RU