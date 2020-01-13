2020-01-13T09:52:19+03:00
Общество

Астраханец продал пиратский Windows за 1300 рублей и причинил миллионный ущерб фирме

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Юлия Данильченко
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20-летний житель Астрахани стал фигурантом уголовного дела после того, как установил одному из жителей каспийской столицы пиратскую версию операционной системы и программу для трехмерного моделирования. За свою работу он получил всего 1300 рублей, а вот ущерб правообладателю данного продукта оказала в тысячу раз больше – 1 миллион 300 тысяч рублей.

- Следственным отделом по Кировскому району Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по статье «Нарушение авторских и смежных прав», - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Теперь молодому программисту придется ответить за нарушение авторских прав по закону. = Расследование уголовного дела продолжается, следователи выясняют, единичный ли это инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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