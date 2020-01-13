2020-01-13T09:30:33+03:00
Происшествия

В Волгограде председатель коллегии адвокатов попался на мошенничестве

Мужчина обманул своего стажера
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Председатель коллегии адвокатов взял со стажера 130 тысяч рублей.Председатель коллегии адвокатов взял со стажера 130 тысяч рублей.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Волгограде следователи завели уголовное дело на 42-летнего адвоката, который за деньги пообещал своему стажеру помочь успешно пройти квалификационный экзамен, но обманул. Теперь председателя коллегии адвокатов обвиняют в мошенничестве.

По данным следствия, молодой стажер пришел в коллегию адвокатов в феврале 2018 года. После стажировки юрист должен был сдать экзамен и получить официальный статус защитника. Председатель коллегии пообещал начинающему коллеге свое содействие в успешном прохождении испытаний. «Платные услуги» обошлись в 130 тысяч рублей. Но, получив деньги, адвокат выполнять обещания вовсе не собирался. В конце мая 2018-го комиссия отказала молодому юристу в присвоении статуса адвоката. Тогда мужчина понял, что его обманули.

- Основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального УФСБ России и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка МВД, - рассказала «КП-Волгоград» официальный представитель СУ СК России по региону Наталия Рудник.

Во время допроса председатель коллегии адвокатов свою вину признал. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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