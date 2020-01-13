За сутки на трассах Волгоградской области сбили двух пешеходов

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:04:29+03:00

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Обе аварии, в которых пострадали двое пешеходов из Волгоградской области, случились по вине невнимательных водителей. Первое ДТП произошло около часа ночи 12 января в Краснооктябрьском районе Волгограда. 53-летний мужчина за рулем «Лада Веста» ехал по улице Гвардейской со стороны улицы Еременко в сторону проспекта Ленина. В это время 38-летняя женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина не заметил ее и сбил.

Второе происшествие случилось в Камышинском районе около пяти часов утра в четвертом микрорайоне районного центра. 21-летний парень на «Ладе Приоре» мчался, несмотря на гололед.

- Напротив дома №65 не учел метеорологические условия, не справился с управлением и совершил наезд на 37-летнюю женщину-пешехода. В результате ДТП пешеходы госпитализированы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU