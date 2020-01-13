В Волжском курильщик погиб от непотушенной сигареты

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:52:02+03:00

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Тело 48-летнего жителя Волжского нашли в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Мира. Тут около восьми часов вечера случился пожар. Соседи сразу же сообщили об этом на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. На место происшествия оперативно выехал пожарный расчёт 32-й. Дым валил из комнаты размером 15 на 9 метров. Именно там находился владелец.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, спасатели затушили очаг горения, а пылали домашние вещи, буквально за двадцать минут.

- Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - уточнили в ведомстве. - Уважаемые жители Волгограда и Волгоградской области! Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».

По предварительной версии, причиной ЧП стало курение.

ИСТОЧНИК KP.RU