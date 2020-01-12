В Астрахани на видео попала жуткая авария с иномаркой и такси

12 Янв. 2020 2020-01-12T19:20:07+03:00

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Обильный снегопад для Астрахани - явление не часто, поэтому, когда 11 января каспийскую столицу накрыло белым покрывалом, это привело к неожиданным последствиям. Кто-то побежал лепить снеговиков, в итоге снеговые фигуры буквально заполонили город, кто-то - чистить ковры. А вот некоторые водители забыли, что на заснеженной дороге надо быть аккуратнее. В результате - масса аварий. Причем много с пострадавшими. Одна из них попала на видео: в районе ресторана «У дуба» иномарка на полной скорости протаранила такси. Удар был такой, что машины разбросало по дороге. К счастью, все остались живы, но машины восстановлению не подлежат.

Произошло это вечером 11 января. На записи в камеры наблюдения видно, как водитель «Фольксваген Поло» на полной скорости мчится по улице, даже не притормаживая на повороте. Иномарка цепляет ледяной край обочины и машину выворачивает на встречную полосу. На беду по «встречке» ехал Таксолет.

В Астрахани жесткая авария попала на видео.

«Права отобрать навсегда у этого водителя!», «Хорошо еще, что не в остановку с людьми. Жаль, что из-за таких идиотов страдают нормальные люди», - возмущаются астраханцы в соцсетях.

Но, похоже, таких водителей на дорогах еще много. Уже 12 января в центре Астрахани столкнулись маршрутка и такси.

ИСТОЧНИК KP.RU