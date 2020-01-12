2020-01-12T16:23:07+03:00
Звезды

Волгоградцам открыли доступ на смотровую площадку пожарной каланчи

Посетить ее можно в рамках экскурсии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Площадка находится на уровне 8 этажа ии вид оттуда действительно прекрасный.Площадка находится на уровне 8 этажа ии вид оттуда действительно прекрасный.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Здание пожарной каланчи в центре Волгограда, бесспорно, одно из самых красивых и примечательных. И, конечно же, многие хотели бы побывать внутри и забраться на самую ее вершину (вид оттуда на Волгоград, сами понимаете, завораживающий). Теперь это стало реальностью. как рассказали «КП-Волгоград» в областном краеведческом музее (которому передали это здание), каланчу первой волгоградской пожарной части открыли для туристов.

На самом верху находится смотровая площадка. Расположена она на уровне восьмого этажа. Чтобы подняться туда, гостям придется преодолеть 207 ступеней. Входной билет в каланчу (с экскурсией)- 250 рублей. Но есть два «но». Во-первых, попасть на такую экскурсию можно только по предварительной записи. Во-вторых, на смотровую площадку не пустят детей младше 12 лет.

Вот такой вид открывается со смотровой площадки каланчи. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вот такой вид открывается со смотровой площадки каланчи.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, что здание пожарной каланчи - одно из самых старинных в Волгограде. Оно было построено в конце 19-го века. Но в 20-м вече ее уничтожили и восстановили по чертежам только в 90-х годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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