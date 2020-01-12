Бюджет развития Волгоградской области на 2020 год - худший в России

12 Янв. 2020 2020-01-12T13:48:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждый регион России в конце года утверждает бюджет на следующий год и плановый период 2021-2022 годов. Портал «Бюджет.ру» собрал данные со всех субъектов РФ и сравнил данные. Волгоградская область опять в числе аутсайдеров.

Как ни печально осознавать, но Волгоградская область так и отстает по развитию в сравнении с другими регионами страны. И 2020-й год переломным, судя по утвержденному бюджету развития, не станет. Наш бюджет назвали одним из худших в России. В расчете на каждого жителя нашей области в 2020 году приходится всего 43,3 тысячи рублей. Меньше показатель только в Кабардино-Балкарской республике - 41,2 тысяч на каждого. Для сравнения, в Воронежской - 53,4 тысячи рублей, в Ростовской - 48,6, в Астраханской - 50,1 тысячи рублей.

Лучшие регионы по этому показателю – «сырьевые» и относительно малонаселенные субъекты: Чукотский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономный округа и Сахалинская область, а также Москва. В столице, например, расходы на каждого москвича заложены в размере 249,7 тысяч рублей. Примечательно также, что доходы Москвы в 2020 году составят 2,8 триллиона рублей, доходы бюджетов всех остальных субъектов РФ вместе взятых – 9,3 триллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU