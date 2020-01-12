Волгоград получит еще два миллиарда рублей на строительство онкодиспансера

12 Янв. 2020 2020-01-12T13:48:03+03:00

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К 2021 году Волгоградский онкодиспансер превратится в современный, оборудованный по последнему слову техники и обслуживания центр. Преображения там уже идут, и в ближайшие два года на его обновление и строительство планируют потратить еще несколько миллиардов рублей. Конечно же, суммы для региона неподъемные, деньги выделяют из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение». На днях глава Правительства подписал распоряжение, согласно которому 46 субъектов Федерации получат субсидии на обновление медучреждений. В их числе и Волгоградская область. Нашему региону выделят более 2 миллиардов рублей на строительство областного онкологического диспансера.

Субсидии из госбюджета распределены на два года: в 2020-м на онкодиспансер выделят 1 миллиард 48 миллионов рублей, в 2021-м еще 1 миллиард 89 миллионов рублей.

Напомним, в Волгограде на условиях софинансирования строят лечебно-консультационный центр, рассчитанный на 60 коек и на 600 посещений за смену. Сдать его в эксплуатацию планируют в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU