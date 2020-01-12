На трассе Саратов-Волгоград фуры встали в километровую пробку

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:28:37+03:00

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Снег и гололед сделали свое «мокрое» дело: на волгоградских трассах уже появились многокилометровые пробки. Десятки легковушек и грузовиков сегодня, 12 января, застряли в Дубовском районе на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград. Очевидцы засняли длинную очередь из машин, которые выстроились в обе стороны. Основной затор, как вы понимаете, образовался на спуске-подъеме в районе так называемой «Тещиной рощи».

incident_vlg Трасса Волгоград-Саратов встала в пробку из-за гололеда

Но дорожники уверяют: ситуация под контролем, чрезвычайных ситуаций не наблюдается, техника работает в оперативном режиме.

- За минувшие сутки на трассы спецтехника нанесла 3481 тонн пескосоляной смеси. На волгоградских магистралях работает 94 единицы дорожной техники. Движение обеспечено в штатном режиме, - говорят в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - Дорожные бригады продолжает круглосуточное дежурство.

При этом дорожники убедительно просят водителей быть предельно внимательными и осторожными, выбирать режим движения согласно погодным условиям, и не препятствовать работе дорожной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU