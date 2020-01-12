В Волгограде 65 спецмашин всю ночь расчищали дороги от снега

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:22:20+03:00

Техника работала всю ночь, основные магистрали расчищены, сейчас взялись за второстепенные дороги. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

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К вечеру 11 января на Волгоград обрушился снегопад. Хлопья снега сыпали так, что дорожниками пришлось работать всю ночь, чтобы обеспечить проезд по городским магистралям. Как отчитались утром 12 января в мэрии Волгограда: в ночные часы на дорогах работали 65 единиц спецтехники, в том числе около 50 комбинированных дорожных машин.

- За минувшую ночь на проезжую часть было нанесено около 1,5 тысячи тонн противогололедных реагентов. После вступления смеси в реакцию со снегом дорожники приступили к расчистке проезжей части от образовавшейся снежной каши. На ряде обработанных участков работы еще продолжаются, - уточняют в администрации Волгограда.

Правда, утром 12 января столбик термометра в Волгограде поднялся до нуля и снежное покрывало постепенно превращается в реки воды на дорогах и тротуарах.

Тем не менее, спецтехника продолжает чистить парковочные карманы и остановки.

- В настоящее время на дорогах работают трактор-щетки, погрузчики, самосвалы, КДМ - общее количество спецтехники составляет более 50 единиц.

В мэрии обращаются к волгоградским водителям с просьбой соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и не мешать работе коммунальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU