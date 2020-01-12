В Волгограде мужчина упал с восьмого этажа и остался жив

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:55:43+03:00

А в Астрахани мужчина два дня умирал дома с ножом в животе

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В ночь с 11 на 12 января жителям многоэтажки, расположенной на улице Рихарда Зорге в Тракторозаводском районе Волгограда было не до сна. Во дворе одной из высоток собрались полиция и скорая помощь, а вокруг - толпа зевак. Оказалось, что с 8-этажа упал мужчина.

ghest_vlg В Волгограде мужчина упал с 8 этажа и выжил

Как сообщают очевидцы в соцсетях, произошло это примерно в полночь. Говорят, мужчина упал с балкона своей квартиры. И что удивительно - остался жив. Волгоградец упал прямо на припаркованный под окнами автомобиь. Видимо, он и «смягчил» удар. Когда «скорая» приехала к месту ЧП, мужчина был жив, его увезли в реанимацию с многочисленными политравмами. Сейчас за его жизнь борются медики.

А в Астрахани следователи разбираются в обстоятельствах смерти 62-летнего мужчины. По предварительной версии, его зарезала собственная супруга.

- 7 января пенсионеры сильно поругались. В порыве гнева женщина схватила нож и пырнула в живот супруга. Когда поняла, что натворила, испугалась и не стала вызывать «скорую». Два часа мужчина истекал кровью, пока не умер, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU