В Волжском кроссовер подрезал автобус и отправил бабушку в больницу
Минувшие сутки 11 января оказались на удивление спокойными для экстренных служб. Несмотря на обильный снегопад аварий на дорогах было немного: 4 ДТП с тяжелыми последствиями, в которых пострадали 5 человек. Так, в Волжском по вине нерадивого водителя «Вольво ХС90» в больницу попала пенсионерка. А все потому, что 45-летний волжанин не уступил дорогу автобусу.
- Кроссовер ехал по улице Ленина в сторону улицы Советской, напротив дома № 88 при перестроении создал помеху автобусу «Волгабус». Водитеь автобуса резко затормозил, но избежать столкновения не удалось. В результате ДТП 60-летняя пассажирка автобуса доставлена в больницу, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
А примерно в 10.45 в Тракторозаводском районе 37-летний водитель «ВАЗ-321150» спровоцировал ДТП на улице Тулы. Он при повороте не уступил дорогу «Тойота Королла» и врезался почти на полном ходу.
- 31-летний и 41-летний пассажиры «ВАЗ-321150» с травмами увезли в больницу, - констатируют в региональном Главке.
ИСТОЧНИК KP.RU