В Волжском кроссовер подрезал автобус и отправил бабушку в больницу

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:31:01+03:00

А на юге Волгограда в столкновении двух легковушек пострадали два человека

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Минувшие сутки 11 января оказались на удивление спокойными для экстренных служб. Несмотря на обильный снегопад аварий на дорогах было немного: 4 ДТП с тяжелыми последствиями, в которых пострадали 5 человек. Так, в Волжском по вине нерадивого водителя «Вольво ХС90» в больницу попала пенсионерка. А все потому, что 45-летний волжанин не уступил дорогу автобусу.

- Кроссовер ехал по улице Ленина в сторону улицы Советской, напротив дома № 88 при перестроении создал помеху автобусу «Волгабус». Водитеь автобуса резко затормозил, но избежать столкновения не удалось. В результате ДТП 60-летняя пассажирка автобуса доставлена в больницу, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А примерно в 10.45 в Тракторозаводском районе 37-летний водитель «ВАЗ-321150» спровоцировал ДТП на улице Тулы. Он при повороте не уступил дорогу «Тойота Королла» и врезался почти на полном ходу.

- 31-летний и 41-летний пассажиры «ВАЗ-321150» с травмами увезли в больницу, - констатируют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU