Сравняют с землей: волгоградские сталкеры побывали в сгоревшем бомбоубежище ВГТЗ

11 Янв. 2020 2020-01-11T16:47:58+03:00

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«Бомбоубежище №6 Волгоградского Тракторного Завода, а точнее то что от него осталось. К сожалению, мы застали это убежище уже в ужасном состоянии - полностью сгоревшем», - подписал новый видеоролик самый главный сталкер Волгограда Антон Протасов. Серия «Тени прошлого» пополнилась еще одной съемкой, и снова с умирающего ВГТЗ. Предприятие уже не работает и давно заброшено, через год-два его полностью сравняют с землей, а на его месте появятся многоэтажки. Через лет 10-20 никто бы и не вспомнил, что некогда тут существовало одно из ведущих предприятий СССР. Но останутся эти записи.

Вот уже несколько лет сталкеры вновь и вновь возвращаются на руины и снимают, как со временем «стареет» ВГТЗ. Это очень завораживающее и грустное зрелище. Например, на этот раз бомбоубежище №6 встретило нежданных гостей обожженными стенами и запахом гари – последствиями пожара. Часть некогда функционировавших помещений опустела. Бетонные комнаты выглядят одинокими, холодными. А одна и вовсе пугает: сотни «черепов» устлали пол. Присмотришься – противогазы…

Тракторный завод / Бомбоубежище №6.Бомбоубежище №6 Волгоградского Тракторного Завода, а точнее то что от него осталось. К сожалению мы застали это убежище уже в ужасном состоянии - полностью сгоревшем. Продолжение следует...

Многие голливудские ужастики позавидуют здешнему антуражу: сталкерам не нужны спецэффекты и декорации, люди и их безразличие сделали свое дело.

Кстати, до этого волгоградские сталкеры обследовали заброшенный корпус психбольницы №17, руины завода тракторных деталей и нормалей, заброшенные корпуса областной больницы, пустующий авиагородок, завод Биосинтез, действующее бомбоубежище и еще множество заброшенных мест.

Прощание с ВГТЗ.08.01.2020 г

ИСТОЧНИК KP.RU