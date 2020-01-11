Более 160 спецмашин круглосуточно чистят магистрали Волгоградской области

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:57:17+03:00

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Сильный снегопад пока обходит Волгоградскую область стороной, но зимние осадки, хоть и в небольших количествах, засыпают региональные трассы. Мокрый снег также не на пользу дорогам – при минусовых температурах поверхность магистралей покрывается гололедом. Чтобы минимизировать количество аварий и сделать поездки жителей максимально комфортными, дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Только за последние сутки они использовали более трех тысяч тонн песко-соляной смеси.

- По информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, к обработке и расчистке муниципальных и региональных дорог привлекли 161 единицу техники: погрузчики, автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, тракторы. Подчеркнем, что количество задействованной техники регулируется в зависимости от погодных условий и дорожной обстановки и при необходимости может быть увеличено, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU