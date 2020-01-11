2020-01-11T11:41:41+03:00
Общество

В Волгоградском перинатальном центре в декабре родилось шесть двойняшек

За месяц на свет появилось 216 мальчиков и 193 девочки
Юлия Данильченко
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Перинатальный центр №2 Волгограда отчитался о работе за последний месяц ушедшего 2019 года: всего в стенах роддома в декабре на свет появилось 409 здоровеньких малышей. Из них большая часть – мальчишки, их родилось 216-ть, а девочек – 193-и. Всего приняли 398 родов. Только в декабре в Волгограде на шесть двоен стало больше.

Кстати, 135 мамочек родили своего первенца, 148 пришли за вторым ребенком и 115 волгоградок получили статус "многодетных".

- Самый крупный из новорождённых в декабре весил 4620 грамм, а самый маленький всего 600 грамм. Преждевременно рождённых — 81 малыш. Трое родились с весом менее килограмма и пятеро "торопыжек" с весом от 1 до 1,5 килограмм, - рассказали "КП-Волгоград" ВОКПЦ №2.

В 2020-ом тоже хороший старт. Например, 10.01.2020 на свет появилось 22 ребенка: 10 мальчиков и 12 девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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