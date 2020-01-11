Два молодых приятеля из Волгограда пытались ограбить колледж

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:42:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодые люди 18 и 19 лет стали фигурантами уголовного дела, для них – уже не первого. Ранее судимые парни вместо того, чтобы зарабатывать честным путем, на этот раз решили ограбить колледж, который располагается на улице Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда. 70-летний сторож учебного заведения вовремя нажал «тревожную кнопку» и вызвал силовиков. К моменту прибытия бойцов Росгвардии, сообщники подготовили то, что хотели вынести с территории колледжа. Но не тут-то было: выходы оказались заблокированы, а воришки - пойманы.

- Совместно с дополнительный прибывшим нарядом Росгвардии была заблокирована территория колледжа с месторасположением списанных инструментальных станков. Задержанные с похищенным переданы для дальнейшего разбирательства следственно-оперативной группе отдела полиции, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Росгвардии по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU