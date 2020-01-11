2020-01-11T10:06:15+03:00
Происшествия

В Городище автоледи устроила аварию с тягачом и попала в больницу

Она потеряла управление и выехала на встречку
Юлия Данильченко
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Вторая крупная авария, произошедшая на магистралях Волгоградской области 10 января, случилась в Городищенском районе. Около одиннадцати часов ночи 35-летняя женщина за рулем «Киа Оптима» ехала по трассе М-6 «Каспий» - «Качалинская-Вертячий- Гумрак». В какой-то момент она потеряла управление над иномаркой, легковушка выехала на полосу встречного движения и на полной скорости врезалась в тягач.

Очевидцы ДТП вызвали «скорую». Врачи оказали автоледи первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу – травмы оказались серьезными. В полиции рассказали об обстоятельствах происшествия.

- Женщина-водитель, двигаясь по дороге со стороны поселка Степной в сторону поселка Новая Надежда, на 56 км выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «HOWO ZZ4257», под управлением 41-летнего водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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