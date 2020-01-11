2020-01-11T08:59:01+03:00
Общество

9-летняя волгоградка отметила день рождения, купив на подаренные деньги корм для приюта

Юная зоозащитника Василиса устроила в «Дино» настоящий праздник
Юлия Данильченко
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Василиса круглый год приезжает в приют, чтобы погулять с собачками. Фото6 личная страница ВК Екатерины Ермиловой.Василиса круглый год приезжает в приют, чтобы погулять с собачками. Фото6 личная страница ВК Екатерины Ермиловой.
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9-летняя волгоградка Василиса – удивительная девочка. На свой день рождения, который она отметила накануне, она показала, что такое настоящая доброта и как можно радоваться простым вещам: подаренные родителями деньги школьница потратила на приют для животных «Дино». И была очень счастлива от того, что смогла поделиться своим счастьем с другими.

- Я решила приюту накупить корм, тушенку, медикаменты и поводки. Все, что очень нужно животным. Я подумала, лучше оказать приюту какую-то помощь, чтобы помочь животным, чтобы им было лучше, - поделилась Василиса.

В Волгограде 9-летняя девочка потратила подаренные на день рождения деньги на приют для животных .

Как оказалось, любовь к братьям нашим меньшим появилась у юной волгоградки давно. Она с мамой Екатериной часто приезжает в «Дино» и оказывает всевозможную поддержку подопечным, гуляет с собаками и кормит их. Более того, Василиса вместе с мамой придумали, как пропагандировать хорошее отношение к питомцам в школе.

- Выражаем сердечную благодарность чудесной девочке Василисе за заботу и любовь к братьям нашим меньшим! Так же хотим выразить отдельную благодарность её маме за то, что уделяет особое внимание нравственному воспитанию своей замечательной дочурки, изначально привив ей доброе и ответственное отношения к животным! Кроме того, Екатерина была инициатором и организатором проведения «Уроков Доброты» от «Дино» для учащихся школ Тракторозаводского района Волгограда, - рассказали «КП-Волгоград» в приюте «Дино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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9-летняя волгоградка отметила день рождения, купив на подаренные деньги корм для приюта
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