В центре Волгограда «Уазик» протаранил столб

11 Янв. 2020 2020-01-11T08:30:41+03:00

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Две аварии, в которых пострадали люди, произошли на территории Волгоградской области. Одну из них 51-летний мужчина устроил прямо в центре города-героя около одиннадцати часов утра. Многие автомобилисты стали свидетелями, как «Уазик» на полной скорости протаранил столб на проспекте имени Ленина. Медицинская помощь потребовалась двум пассажирам, находившимся в салоне.

Инспекторы ГИБДД, осмотревшие место ДТП и опросившие водителя, установили причины происшествия и обозначили схему движения.

- Водитель, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Крылова в сторону улицы Глазкова, напротив дома № 7 по проспекту Ленина не справился с управлением и совершил наезд на дорожный столб. В результате ДТП водитель, и двое его пассажиров - 44-летняя женщина и 59-летний мужчина - с различными травмами госпитализированы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU