2020-01-11T08:14:12+03:00
Происшествия

На оптовом комплексе в Волгограде поймали шесть нелегалов

У одних были подделаны документы миграционного учета, у других – регистрация
Юлия Данильченко
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Сотрудники Управления по вопросам миграции регионального Главка МВД по Дзержинскому району в Волгограде устроили проверку сотрудников одного крупного оптового распределительного комплекса. Как оказалось, в организации работали шесть нелегалов. Их задержали, взяли разъяснения, изучили документы.

- По результатам проверок установлено, что у двоих граждан имелись документы миграционного учета с признаками подделки. Кроме этого, еще двое иностранцев имели фиктивную регистрацию на территории гор. Волгограда, в связи с чем, они привлечены к ответственности и им предстоит покинуть пределы РФ, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В отношении двух нарушителей возбудили уголовные дела. Они могут сесть в тюрьму. Кстати, не останутся безнаказанными и те, кто подделал нелегалам документы. Сейчас полицейские проводят проверку, по итогам которой примут решение, к какой ответственности привлекут людей, зарабатывающих незаконные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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