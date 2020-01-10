В Волгоградской области 26 учителей получат по одному миллиону рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T21:02:10+03:00

В Волгоградской области на сегодняшний день в 19 районах ждут новых педагогов. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Волгоградской области отберут 26 учителей, которые получат по 1 миллиону рублей. Деньги предназначены в качестве «подъемных» тем, кто по программе «Земский учитель» поедет преподавать в сельские школы.

Не секрет, что в деревнях и селах учителей катастрофически не хватает. Чтобы решить проблему с кадрами, президент России Владимир Путин и инициировал данную программу. В Волгоградской области на сегодняшний день в 19 районах ждут новых педагогов. Отбор при этом достаточно жесткий.

По условиям программы, учитель должен быть не старше 55 лет со средним профессиональным или высшим образованием, отвечающие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. В течение пяти лет они обязаны будут проработать в сельской школе с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю.

С 10 января по 15 апреля в Центре развития и сопровождения образования Волгоградской области будут принимать документы от претендентов. С перечнем этих документов можно ознакомиться на официальном сайте программы «Земский учитель», а также по телефонам: (8442)97-43-15; (8442)59-58-06. Документы можно подать только на одну вакантную должность.

- Итоги конкурса станут известны в мае, после чего со специалистами заключат долгосрочный договор, - уточняют в администрации региона.

ДЛЯ СПРАВКИ

Отметим, что программу «Земский учитель» запустили только в 2020 году. Всего, по данным Минпросвещения России, «подъемные» получат более 1,8 тысячи учителей, в 2021 году — более 1,3 тысячи, в 2022 году — более 1,2 тысячи. Реестр образовательных организаций, готовых принять участников программы, опубликован на федеральном портале «Земский учитель». Сегодня здесь размещены более 3,5 тысячи вакансий от почти 2,5 тысячи школ страны.

ИСТОЧНИК KP.RU