В Волгограде еще одну управляющую компанию лишили лицензии

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:44:42+03:00

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ООО "УЖФ КОР" - компания, которая управляла домами в Краснооктябрьском районе Волгограда. И к ней за последние годы накопилось столько вопросов и претензий, причем не только у жителей, но и у инспекторов Госжилнадзора, что в ведомстве приняли решение исключить из реестра лицензий сведений об управлении ею всеми многоквартирными домами.

- ООО "УЖФ КОР» уже не раз штрафовали, но компания продолжала игнорировать наши требования и предписания. За последний год уже не раз подвергалась административному наказанию, поэтому ее и лишили лицензии на управление домами, - поясняют в Госжилнадзоре.

Кроме того, директора этой компании дисквалифицировали на полгода по решению Мирового судьи за то, что он отказался передать техническую документацию по первому требованию, как гласит закон.

Теперь жильцам предстоит выбрать новую управляющую компанию, а если собрание не состоится или жители не придут к единому мнению, то администрация района должна провести открытый конкурс по отбору управляющей организации.

ИСТОЧНИК KP.RU