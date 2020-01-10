В 2020-м в Волгоградской области построят 20 спортплощадок, два ФОКа и новые поля

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:10:49+03:00

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На зло скептикам и пессимистам, которые не верили, что после мундиаля в Волгоградской области продолжат развивать спортивную инфраструктуру, в 2020-м году в регионе планируют открыть 28 новых спортивных объекта.

Во-первых, намерены построить 13 универсальных площадок на территории Алексеевского, Городищенского и Котельниковского районов. Во-вторых, в Ленинском, Среднеахтубинском, Новониколаевском и Октябрьском районах возведут арены для игровых видов спорта. В-третьих, начнется строительство семи малых спортивных площадок со специальным оборудованием для тестирования нормативов ГТО.

- В Калаче-на-Дону начнут строить новый бассейн. В Краснослободске и Волгограде в 2020-м уже готовятся завершить два новых ФОКа открытого типа. А на стадионах в Николаевске, в поселке Отрадное городского округа Михайловки и на стадионе «Пищевик» в Волгограде уложат новые искусственные поля, - перечисляют в облспорткомитете.

Также в этом году намерены завершить проект современного легкоатлетического Центра на стадионе «Монолит», а во Дворце спорта в Волгограде достроить и открыть административно-бытовой комплекс с двумя спортзалами для занятий единоборствами.

В планах на 2020-2021 годы еще футбольный манеж в Дубовском районе, ФОК - в Среднеахтубинском, и два искусственных футбольных поля - в Николаевском и Дубовском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU