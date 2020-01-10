На волгоградские трассы для борьбы со снегом готовы вывести 180 единиц спецтехники

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:49:06+03:00

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Похоже, январь решил восполнить волгоградцам декабрьское отсутствие снега и засыпать с горой. В ближайшие дни - 11 и 12 января - по данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем на волгоградских трассах ожидаются неблагоприятные погодные условия. Синоптики прогнозируют сильный снегопад при колебаниях температуры в течение суток от плюсовых до минусовых отметок. А ночью и утром в южных регионах возможен туман с ухудшением видимости до 200 метров.

- Дорожные предприятия предупреждены и приведены в режим повышенной готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать в Волгоградской области до 181 единицы спецтехники, - говорят «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме.

Дорожники призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

ВАЖНО!

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752)710432.

ИСТОЧНИК KP.RU