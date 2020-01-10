Подешевели билеты на поезд и самолет из Волгограда

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:14:57+03:00

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Волгоградстат опубликовал данные по ценам на междугородние пассажирские перевозки в Волгоградской области. В 2019 году наметилась интересная тенденция - билеты на поезд и самолет из Волгограда стали дешевле. Так что путешествия по стране для жителей региона стали чуть доступней. А вот цены на проезд на междугородных автобусах, наоборот, выросли.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате, по сравнению с началом 2019 года билеты на самолет подешевели на 8 процентов. Поездка на поезде жителям Волгоградской области обходится в среднем на 8,2 процента дешевле. При этом цены на билеты в купе фирменных поездов снизились на 4,5%, в плацкарте - упали на 9,9%. Путешествие не фирменными поездами обойдется еще дешевле, цены на проезд в них для волгоградцев стали меньше на 10,7% в купейных вагонах и на 9,7% - в плацкартных.

Зато уехать в другой город на автобусе с начала года стало дороже на 5,2%. Что неудивительно - цены на топливо стабильно растут. Только за первую неделю января 2020 года бензин АИ-92 подорожал на 0,66%, а дизтопливо на 1%.

ИСТОЧНИК KP.RU