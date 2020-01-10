На выходных Волгоградскую область засыплет снегом

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:56:05+03:00

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До Волгоградской области добрались атлантические циклоны, которые несут с собой обильные осадки, гололед и оттепель. Так что готовьте лыжи и санки - регион засыплет мокрым снегом. А столбик термометра, по данным волгоградского ЦГМС, в субботу днем поднимется до нуля.

В ближайшие выходные - 11 и 12 января - в Волгоградской области значительно потеплеет и «помокреет». Если верить синоптикам, то почти по всей территории региона пройдут осадки, местами даже сильные. А в сопровождении ветра, порывы которого будут достигать 5-10 метров в секунду, мокрый снег доставит немало хлопот водителям.

- В отдельных районах области ко всему этому еще добавится и туман, а на дорогах - гололед, - прогнозируют в Волгоградском ЦГМС.

Зато для любителей полепить снеговиков - самое время. Температуру на улице обещают комфортной: столбик термометра днем 11 января поднимется до нулевой отметки. В такую погоду из мокрого снега можно лепить любые фигуры. Так что, волгоградцы, готовьте рукавички и хорошее настроение!

ИСТОЧНИК KP.RU