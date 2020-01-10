За праздники в Волгоградской области потерялись пятеро детей

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:09:18+03:00

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Новогодние каникулы у детворы закончились, а вот нагулялись, видимо, не все. Некоторые подростки решили, что они уже самостоятельные и вправе сами решать где гулять и сколько. А родители сбиваются с ног в поисках. Только за минувшие сутки волгоградские полицейские отыскали пять малолетних «потеряшек».

Наконец-то нашлась студентка колледжа из Кировского района, которую родители «потеряли» с 20 декабря прошлого года. Оказалось, что девушка решила к любимому, они арендовали квартиру и стали жить вместе, но родителям об этом сказать забыли.

Еще одна 16-летняя студентка 7 января осталась ночевать у подружки, а мама с папой сбились с ног в поисках. Нашли вместе с полицией на следующее утро.

В Городищенском районе от опекуна сбежали 16-летняя девочка и 13-летний мальчишка. Ушли утром 8 января и пропали.

- Детей нашли и вернули в семью, - отчитались в региональном Главке.

Запомните эти правила, а лучше запишите.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

А вчера, 9 января, всю волжскую полицию поднял «на уши» 11-летний мальчишка. Он ушел в школу и загулял.

- Более сотни полицейских были брошены на поиск ребенка. Нашли в течение двух часов. Сейчас в причинах самовольных уходов разбираются инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

И напоминают взрослым: «Своевременное сообщение в полицию, детально описанные внешний вид подростка и обстоятельства его ухода, способствуют скорейшему его обнаружению и возвращению домой». Знайте: заявление о пропаже ребенка принимают сразу в тот же день! При обращении в полицию надо иметь с собой документы, удостоверяющие личность, и документы с данными о пропавшем ребёнке, его фотографии.

ИСТОЧНИК KP.RU