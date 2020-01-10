«Ротор» берет на сборы в Турцию 25 игроков и нового тренера

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:44:58+03:00

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Футболисты и тренеры «Ротора» вышли из отпуска и уже 10 января 2020 пройдут углубленное обследование в Москве. На медосмотр приехали 25 игроков, в том числе четыре молодых футболиста из «Ротора-2». Оттуда игроки под руководством нового главного тренера Александра Хацкевича отправятся прямиком на сборы в Турцию. Приедут в Белек на просмотр и несколько претендентов в команду сине-голубых.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба, новому наставнику «Ротора» Александру Хацкевичу будут помогать старший тренер Максим Шацких, тренер вратарей Анатолий Варивончик и тренер по физической подготовке Виталий Шпанюк. Также тренерский штаб «Ротора» пополнил тренер с лицензией PRO Евгений Харлачев. Воспитанник тольяттинского футбола играл за «Крылья Советов», «Локомотив», «Динамо», «Ладу», «Балтику» и «Сатурн», провел шесть матчей за сборную. Четыре раза входил в топ лучших футболистов страны. Тренером работает с 2009 года.

С самого начала новый тренер заявил о том, что «Ротору» требуется усилить состав. Пока волгоградские болельщики гадают, кто из прежних игроков уйдет из «Ротора» и кто из новеньких будет биться за выход в РПЛ, команду уже покинули два игрока. Подписавший летом контракт с клубом на два года защитник Максим Ненахов уехал на просмотр в грозненский «Ахмат».

К сборам в январе 2020 готовятся 25 футболистов «Ротора»:

Вратари: Нестеренко, Лобанцев, из «Ротора-2» - Прытков, Репин, Пономарев.

Защитники: Байрыев, Удалый, Ионов, Пискунов.

Полузащитники: Алейник, Евсеев, Попов, Макаров, Ткачук, Султонов, Горбунов, Фатуллаев, Шарипов, Самсонов, Песегов, Муромский (из «Ротора-2»), Николаев.

Нападающие: Муллин, Саная, Булия.

ИСТОЧНИК KP.RU