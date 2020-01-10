2020-01-10T11:20:16+03:00
Происшествия

В Волгограде машина специализированной службы протаранила столб

В аварии пострадали инвалид-колясочник и водитель
Екатерина МАЛИНИНА
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Водителя занесло после перекрестка вправо.Водителя занесло после перекрестка вправо.
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Сейчас не самое удачное для автомобилистов время. Следует быть особенно внимательными на дорогах, когда под снегом прячется ледяная корка. В 1030 утра 10 ноября произошло ДТП в Центральном районе на проспекте Ленина. Водитель УАЗа, который перевозил инвалида-колясочника, не справился с управлением, когда машину стало заносить от перекрестка вправо. «Буханка» врезалась в столб. Во время аварии водитель выпал из машины. Но мужчина смог подняться на ноги. Очевидцы тут же подбежали помочь. Они и вызвали «скорую» и полицию. В больницу с травмами попали и шофер и пассажир. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП.

Полицейские просят волгоградских автомобилистов быть предельно внимательными на дороге. Не превышать скорость, не идти на опасные обгоны. Это может привести к опасным для вашего здоровья последствиям.

В Волгограда машина медицинской службы влетела в столб.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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