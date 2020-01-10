В Горьковке пройдет Литературный Рождественский бал

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:19:16+03:00

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На святочной неделе областная библиотека имени Горького приглашает волгоградцев на ежегодный «Литературный Рождественский бал», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. В украшенных сосновыми и еловыми ветками и гирляндами залах ждут и читающую, и танцующую публику. Ведь праздничную программу подготовили в духе первых Петровских ассамблей. Так что будут и танцы, и игры, и беседы, и конкурсы. Начнется Рождественский бал 11 января 2020 в 17 часов. Вход для всех свободный, но действует дресс-код. И учтите, что мест для зрителей будет мало.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомкультуры, задаст тон вечера клуб исторического бального танца «Онегин». Студенты ВГИИК зачитают на балу императорский указ «О достоинстве гостевом…» и страницы романа Александра Пушкина «Арап Петра Великого». Ансамбль скрипачей будет играть произведения Вивальди. Также здесь наградят победителей литературной викторины и конкурса костюмов.

Справки по телефону 8(8442) 33-11-48.

ИСТОЧНИК KP.RU