2020-01-10T10:12:05+03:00
Происшествия

Волгоградец насмерть сбил пешехода и спалил машину

Скрываясь с места ДТП в Елани, водитель пробил бензобак
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Сгоревшую машину нашли в полукилометре от места смертельного ДТП.Сгоревшую машину нашли в полукилометре от места смертельного ДТП.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

В поселке Елань Волгоградской области полицейские задержали водителя, которого подозревают в том, что он насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Тело 34-летнего мужчины на улице Кузнечной местные жители обнаружили около половины четвертого ночи 9 января. Медики установили, что причиной смерти стало ДТП - у погибшего были характерные травмы. Рядом нашли отлетевшие от автомобиля фрагменты и определили его марку. Вскоре нашли и саму машину - обгоревший «ВАЗ-21099» стоял в полукилометре от места трагедии. Водителю грозит до 12 лет тюрьмы.

23-летнего владельца «девяносто девятой» задержали. Полицейские установили, что ночью он наехал на пешехода, который шел по краю дороги. После решил скрыться с места аварии, но в спешке наехал на препятствие и пробил бензобак. От этого машина и сгорела.

Погибший мужчина шел по краю дороги. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Погибший мужчина шел по краю дороги.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, следователи возбудили уголовное дело, назначены необходимые экспертизы. На алкоголь в крови проверят и водителя, и погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За праздники в Волгоградской области потерялись пятеро детей
«Ротор» берет на сборы в Турцию 25 игроков и нового тренера
Назначили судебное заседание по делу редактора, уволенного из-за неправильного фото
В Волгограде машина специализированной службы протаранила столб
В Горьковке пройдет Литературный Рождественский бал
Волгоградец насмерть сбил пешехода и спалил машину
Трое детей попали в больницу после аварии в Дзержинском районе
В Волгограде готовятся к снегопаду и гололеду
В Волгограде ребенок выпал на ходу из машины посреди улицы
Под Волгоградом реабилитируют реку Арчеда
Три волгоградца, заработавших 22 миллиона на мошенничестве с ОСАГО, идут под суд
На Астраханскую область надвигается снегопад: дорожники в режиме готовности
Четыре волгоградца выкопали километры поливочных труб и сдали их на металлолом
В 2019-м средняя зарплата волгоградцев достигла 32 тысяч рублей
Волгоградские депутаты потратят на банкеты 950 тысяч рублей
В Волгограде под суд отправили пятерых Свидетелей Иеговы
Волгоградские трассы чистят и посыпают 266 спецмашин
Приревновала любимую: в Астрахани сотрудницу сотовой связи поймали на «прослушке» телефона
В Волгограде вахтовик порезал коллегу за праздничным столом
Волжанин, сбивший насмерть старика-велосипедиста, отправится в колонию на 3,5 года
В Волгограде на 20 лет отправили в колонию парочку наркосбытчиков из Архангельска
В Астрахани пьяный полицейский напал на девушку возле кафе за отказ с ним поехать
Волгоградец торговал поддельным «элитным» алкоголем в Камышинском районе
За новогодние праздники в Волгоградской области произошло 63 пожара