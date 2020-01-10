Волгоградец насмерть сбил пешехода и спалил машину

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:12:05+03:00

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В поселке Елань Волгоградской области полицейские задержали водителя, которого подозревают в том, что он насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Тело 34-летнего мужчины на улице Кузнечной местные жители обнаружили около половины четвертого ночи 9 января. Медики установили, что причиной смерти стало ДТП - у погибшего были характерные травмы. Рядом нашли отлетевшие от автомобиля фрагменты и определили его марку. Вскоре нашли и саму машину - обгоревший «ВАЗ-21099» стоял в полукилометре от места трагедии. Водителю грозит до 12 лет тюрьмы.

23-летнего владельца «девяносто девятой» задержали. Полицейские установили, что ночью он наехал на пешехода, который шел по краю дороги. После решил скрыться с места аварии, но в спешке наехал на препятствие и пробил бензобак. От этого машина и сгорела.

Погибший мужчина шел по краю дороги.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, следователи возбудили уголовное дело, назначены необходимые экспертизы. На алкоголь в крови проверят и водителя, и погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU