Трое детей попали в больницу после аварии в Дзержинском районе

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:58:22+03:00

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Авария произошла в половине второго дня в Дзержинском районе. Пенсионер на «Ладе Калине» ехал от дачного поселка «Дубовая балка» в сторону шоссе Авиаторов. Он столкнулся со встречной машиной «Тойотой Камри». Водители в аварии не пострадали. Досталось детям, которые находились в иномарке. Два семилетних мальчишки и двухлетняя девочка попали в больницу с травмами головы. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП.

В краснооктябрьском районе в аварии пострадал трехлетний малыш. Днем 9 января 36-летний мужчина на «Тойоте» ехал по улице Еременко. При повороте на улицу Хользунова он столкнулся с «Рено Сандеро», за рулем которого был 47-летний мужчина. В результате столкновения пострадали 40-летняя пассажирка и 3-летний мальчик из «Тойоты». Водитель «Рено» также попал в больницу.

ГУ МВД по Волгоградской области просит водителей соблюдать правила дорожного движения. Особенно на зимней дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU