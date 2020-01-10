2020-01-10T09:41:22+03:00
Общество

В Волгограде готовятся к снегопаду и гололеду

За ночь на дороги города высыпали 850 тонн реагентов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгограде готовятся к гололеду и снегопаду.В Волгограде готовятся к гололеду и снегопаду.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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По прогнозу Волгоградского ЦГМС, днем 10 января 2020 в Волгограде ожидается снег, а на дорогах гололедица. Также синоптики прогнозируют туман, изморозь и налипание мокрого снега Температура воздуха при этом будет около 0...-2 градуса. Поэтому еще с ночи на дорогах областного центра работает снегоуборочная техника. На трассы вышли 65 машин, в том числе 40 КДМ. Муниципальные дорожные службы обрабатывают улицы города от образования гололедицы и снежных накатов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, сначала дорожники обработали основные магистрали и перекрестки с наибольшим автомобильным трафиком, а также путепроводы, спуски и подъемы. Закончили еще до часа пик. Около 70 машин продолжат работать на второстепенных дорогах Волгограда. Противогололедные реагенты будут сыпать в течение всего дня. А водителей просят быть внимательней на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Кроме того, автомобилистов призывают не бросать свои машины на краю проезжей части, чтобы не мешать снегоуборочной технике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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