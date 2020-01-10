В Волгограде ребенок выпал на ходу из машины посреди улицы

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:34:29+03:00

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Любой родитель-автомобилист знает несколько правил. В машине ребенок – пристегни. Заблокируй дверь рядом с детским креслом или бустером, чтобы сорванец во время движения ее случайно не открыл. Но видимо, владельцы внедорожника, который 3 января выезжал со двора на «Бейкер Стрит» на проезд Дорожников, про это забыли. Потому что при повороте из задней двери на проезжую часть выпал малыш.

ЧП попало на камеры видеонаблюдения. На них видно, что взрослые сразу же остановили машину, выбежали из нее и вернули маленького пассажира на месте. По счастливой случайности по соседней полосе, куда упал ребенок, в это время не ехала машина. Да и у самого джипа скорость была небольшой. Иначе последствия были бы гораздо серьезней.

В сводки ДТП не попало. Мальчик не пострадал. Но родителям это будет большим уроком.

Ребёнок выпал из автомобиля на ходу..Все видео созданы при поддержке POWERNET (Быстрый Кабельный Интернет): https://vk.com/powernet https://ok.ru/group/50783659557067 https://www.facebook.com/powernet34/ ___ Трансляция канала "Волжский+" доступна всем без исключения на сайте http://tele.powernet.com.ru, Абонентам POWERNET телеканал доступен на кнопке 22. ___ Смотреть камеры в онлайне можно через сайт "Город на ладони": https://cam.powernet.com.ru/ ___ Хочешь стать нашим Абонентом? Звони: 8 800 5500 800 Есть классная идея? Пиши: tele@powernet.com.ru

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