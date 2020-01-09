Три волгоградца, заработавших 22 миллиона на мошенничестве с ОСАГО, идут под суд
В ближайшее время Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении банды мошенников в сфере автострахования, заработавших 22 миллиона рублей. Каждому из них вменяется по несколько серьезный статей УК. Трое мужчин в возрасте от 27 до 37 лет устроили нелегальный бизнес и опустошали счета страховых компаний с июля 2015 года по сентябрь 2016 года.
- Обвиняемые с на территории Волгоградской и Московской областей совершили 79 эпизодов хищений и покушений на хищения денежных средств страховых компаний путем инсценировки дорожно-транспортных происшествий, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.
Не обошлось в этом незаконном деле приемов из 90-х: чтобы убрать конкурентов в лице комиссаров, мужчины оказывали на них «физическое и психологическое воздействие». Оперативное сопровождение оказывали сотрудники УЭБиПК Главка и ФСБ. Расследовали дело СЧ ГСУ ГУ МВД.
Несмотря на собранные доказательства, вину свою сообщники не признают.
ИСТОЧНИК KP.RU