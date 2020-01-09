На Астраханскую область надвигается снегопад: дорожники в режиме готовности

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:16:21+03:00

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К 9 января добрался циклон со снегом и в Астраханскую область. Да такой, что обещает засыпать весь регион. Синоптики прогнозируют обильные осадки, поэтому дорожные службы уже перевели в режим повышенной готовности. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Каспий».

- Вечером 9 января и в течение последующих суток синоптики прогнозируют на территории Астраханской области неблагоприятные погодные явления в виде снега и снега с дождем, - уточняют в дорожном управлении. В связи с этим сся техника, которая задействована в зимнем содержании федеральных трасс Р-22 «Каспий», Р-216 «Астрахань - Элиста - Ставрополь» и Р-215 «Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала», переведена в режим повышенной готовности.

Дорожники готовы работать всю ночь, и обещают, что трассы будут расчищены для беспрепятственного проезда. Водителей просят лишь об одном - быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать ПДД и не создавать препятствий для работы спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU