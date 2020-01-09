Четыре волгоградца выкопали километры поливочных труб и сдали их на металлолом

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:15:32+03:00

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У некоторых русских людей, видимо, в крови украсть то, что плохо лежит. Даже из-под земли достают. Причем в прямом смысле. Так, в Дубовском районе кто-то выкопал трубы, которые предназначались для полива сельхозполей. «Трудились» все лето минувшегно года. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный организации водоснабжения, составил 240 тысяч рублей.

- Воров нашли. Оказалось, что в краже задействованы были четыре мужика из Волгограда, Волжского и Палласовского района. Все в возрасте от 32 до 40 лет, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Следователи ГСУ регионального МВД уже завели на них уголовные дела по статье «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». В ходе расследования выяснилось, что эти же мужчины воруют трубы уже не в первый раз. В 2016-м они же выкопали всю неиспользуемую «поливочную систему» на территории Колышкинского сельского поселения Старополтавского района. Всего - более 1 километра труб. Все это они сдали в пункты приема металлолома.

- Причиненный ущерб составил 1 миллион 700 тысяч рублей, - добавляют в полицейском ведомстве. - Одного из задержанных взяли под стражу, второго отправили под домашний арест, остальные два находятся на подписке о невыезде. Грозит им до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU