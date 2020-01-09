2020-01-09T16:15:32+03:00
Происшествия

Четыре волгоградца выкопали километры поливочных труб и сдали их на металлолом

Мужчинам грозит до 10 лет колонии
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

У некоторых русских людей, видимо, в крови украсть то, что плохо лежит. Даже из-под земли достают. Причем в прямом смысле. Так, в Дубовском районе кто-то выкопал трубы, которые предназначались для полива сельхозполей. «Трудились» все лето минувшегно года. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный организации водоснабжения, составил 240 тысяч рублей.

- Воров нашли. Оказалось, что в краже задействованы были четыре мужика из Волгограда, Волжского и Палласовского района. Все в возрасте от 32 до 40 лет, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Следователи ГСУ регионального МВД уже завели на них уголовные дела по статье «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». В ходе расследования выяснилось, что эти же мужчины воруют трубы уже не в первый раз. В 2016-м они же выкопали всю неиспользуемую «поливочную систему» на территории Колышкинского сельского поселения Старополтавского района. Всего - более 1 километра труб. Все это они сдали в пункты приема металлолома.

- Причиненный ущерб составил 1 миллион 700 тысяч рублей, - добавляют в полицейском ведомстве. - Одного из задержанных взяли под стражу, второго отправили под домашний арест, остальные два находятся на подписке о невыезде. Грозит им до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Астраханскую область надвигается снегопад: дорожники в режиме готовности
Четыре волгоградца выкопали километры поливочных труб и сдали их на металлолом
В 2019-м средняя зарплата волгоградцев достигла 32 тысяч рублей
Волгоградские депутаты потратят на банкеты 950 тысяч рублей
В Волгограде под суд отправили пятерых Свидетелей Иеговы
Волгоградские трассы чистят и посыпают 266 спецмашин
Приревновала любимую: в Астрахани сотрудницу сотовой связи поймали на «прослушке» телефона
В Волгограде вахтовик порезал коллегу за праздничным столом
Волжанин, сбивший насмерть старика-велосипедиста, отправится в колонию на 3,5 года
В Волгограде на 20 лет отправили в колонию парочку наркосбытчиков из Архангельска
В Астрахани пьяный полицейский напал на девушку возле кафе за отказ с ним поехать
Волгоградец торговал поддельным «элитным» алкоголем в Камышинском районе
За новогодние праздники в Волгоградской области произошло 63 пожара