2020-01-09T15:32:13+03:00
Общество

В 2019-м средняя зарплата волгоградцев достигла 32 тысяч рублей

Зарплата выросла за год почти на пять процентов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В реальности же зарплаты многих волгоградцев не дотягивают до 30 тысяч рублей.В реальности же зарплаты многих волгоградцев не дотягивают до 30 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Волгоградцы за минувший год стали зарабатывать больше и жить лучше. Это не шутка и не сказки, так уверяют специалисты Волгоградстата. А они свои данные не сочиняют, а оперируют исключительно цифрами. И эти цифры утверждают, что за период с января по октябрь 2019 года средняя заработная плата в Волгоградской области увеличилась аж на 4,7% (по сравнению с аналогичным периодом 2018-го). И составила на конец года 31903 рубля. Речь идет о среднемесячной начисленной зарплате работников крупных, средних и малых организаций региона.

При этом волгоградские зарплаты сильно отстают от среднероссийских показателей. Так, по данным Росстата, размер средней заработной платы по стране в октябре 2019-го составлял 45549 рублей. И за 9 месяцев 2019 года этот показатель вырос в России на 7,3% (по Южному федеральному округу – на 7,4%).

Для сравнения, даже в соседней Ростовской области зарплаты в прошлом году выросли на 8,3% и поднялась до размера 32668,9 рублей. Так что волгоградцам хоть бы соседей догнать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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