2020-01-09T15:12:12+03:00
Общество

Волгоградские депутаты потратят на банкеты 950 тысяч рублей

На сайте госзаакупок появился лот о фуршетах
Екатерина МАЛИНИНА
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Банкеты организуют за счет бюджета.Банкеты организуют за счет бюджета.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Волгоградские депутаты не только на заседаниях законы принимают и с населением общаются. Входят в обязанности и торжественные приемы: например, иностранных делегаций на День Победы или ветеранов на 2 февраля. И подобные мероприятия оплачиваются из бюджета. Поэтому вполне логично появление на сайте гозакупок лота об «оказание услуг по приему и обслуживанию делегаций и приглашенных лиц для обеспечения мероприятий, проводимых Волгоградской областной Думой». Сумма, которую рассчитывают потратить, 950 тысяч рублей. На эти деньги поставщик обязан организовать и стационарный и выездной банкеты. Количество гостей может достигать 300 человек. В меню горячие и холодные закуски, два первых блюда, два вторых, фрукты, десерты, пироги. Голодным остаться сложно.

Заказчика о мероприятии уведомляют заранее, чтобы он смог подготовиться к конкретной дате. Тендер состоится 15 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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