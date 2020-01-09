2020-01-09T15:08:56+03:00
Происшествия

В Волгограде под суд отправили пятерых Свидетелей Иеговы

Проповедники собирали с волгоградцев деньги на свою экстремистскую организацию
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В России Свидетели Иеговы запрещены с 2017 года.В России Свидетели Иеговы запрещены с 2017 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Волгоградской области на скамью подсудимых отправили пять проведников. А все за то, что проповедовали они учение, которое известно, как Свидетели Иеговы. В России этих «свидетелей» еще в 2017-м году Верховный суд признал экстремистской организацией. Однако, пять волгоградцев продолжали свою пропаганду. Как установили следователи СУ СК по региону, с марта 2018-го и на протяжении нескольких месяцев эти люди втихаря устраивали массовые мероприятия, где (как гласит пресс-релиз) «не только активно пропагандировали исключительность и превосходство запрещенной идеологии, но и под видом добровольных пожертвований собирали с участников встреч деньги на нужды экстремистской организации». Собственно, за это их и будут судить: двух - за пропаганду, троих - еще и за финансирование экстремистской деятельности.

- На стадии расследования свою вину Свидетели Иеговы не признавали, но факты и улики оказались красноречивее. Поэтому прокуратура утвердила им обвинительное заключение и направила дело в суд, - уточняют в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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