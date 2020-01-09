Волгоградские трассы чистят и посыпают 266 спецмашин

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:42:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Просили снега? Получайте! По прогнозу волгоградских синоптиков, снег - от слабого до умеренного - будет идти почти по всей территории Волгоградской области. Причем сыпать он будет почти сутки, начиная с вечера 9 января.

- В отдельных районах туман, изморозь. На дорогах гололедица, - пророчат синоптики.

Чтобы обеспечить проезд, на дороги вывели почти всю технику. На данный момент в расчистке и обработке трасс Волгоградской области задействованы 266 единиц техники. Дорожные службы уже за минувшие сутки использовали 4,5 тысячи тонн реагентов.

- Привлечены комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы, а также погрузчики для перевозки противогололедных материалов, - уточняют в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Аналогичная работа ведется на трассах федерального значения. Дорожники круглосуточно следят за состоянием магистралей и мониторят обстановку. Ближайшей ночью, по данным Волгоградского ЦГМС, в области еще похолодает. Местами столбик термометра опустится до -11 градусов. В Волгограде ночью -4...-6º, днем 0...-2º.

ИСТОЧНИК KP.RU