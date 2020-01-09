2020-01-09T14:42:03+03:00
Общество

Волгоградские трассы чистят и посыпают 266 спецмашин

Регион продолжает засыпать снегом
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото облавтодор.Фото облавтодор.
Изменить размер текста:

Просили снега? Получайте! По прогнозу волгоградских синоптиков, снег - от слабого до умеренного - будет идти почти по всей территории Волгоградской области. Причем сыпать он будет почти сутки, начиная с вечера 9 января.

- В отдельных районах туман, изморозь. На дорогах гололедица, - пророчат синоптики.

Чтобы обеспечить проезд, на дороги вывели почти всю технику. На данный момент в расчистке и обработке трасс Волгоградской области задействованы 266 единиц техники. Дорожные службы уже за минувшие сутки использовали 4,5 тысячи тонн реагентов.

- Привлечены комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы, а также погрузчики для перевозки противогололедных материалов, - уточняют в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Аналогичная работа ведется на трассах федерального значения. Дорожники круглосуточно следят за состоянием магистралей и мониторят обстановку. Ближайшей ночью, по данным Волгоградского ЦГМС, в области еще похолодает. Местами столбик термометра опустится до -11 градусов. В Волгограде ночью -4...-6º, днем 0...-2º.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Астраханскую область надвигается снегопад: дорожники в режиме готовности
Четыре волгоградца выкопали километры поливочных труб и сдали их на металлолом
В 2019-м средняя зарплата волгоградцев достигла 32 тысяч рублей
Волгоградские депутаты потратят на банкеты 950 тысяч рублей
В Волгограде под суд отправили пятерых Свидетелей Иеговы
Волгоградские трассы чистят и посыпают 266 спецмашин
Приревновала любимую: в Астрахани сотрудницу сотовой связи поймали на «прослушке» телефона
В Волгограде вахтовик порезал коллегу за праздничным столом
Волжанин, сбивший насмерть старика-велосипедиста, отправится в колонию на 3,5 года
В Волгограде на 20 лет отправили в колонию парочку наркосбытчиков из Архангельска
В Астрахани пьяный полицейский напал на девушку возле кафе за отказ с ним поехать
Волгоградец торговал поддельным «элитным» алкоголем в Камышинском районе
За новогодние праздники в Волгоградской области произошло 63 пожара