Приревновала любимую: в Астрахани сотрудницу сотовой связи поймали на «прослушке» телефона

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:08:36+03:00

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В Астрахани молодую женщину поймали на «прослушке» телефона. И ладно бы она просто читала тихонько смски, например, на телефоне мужа. Так нет же - она отслеживала все «входящие и исходящие» звонки с номера своей коллеги. Когда в дело вмешались правоохранители, оказалось, что во всем виновата… любовь.

Да-да, дело в том, что эти женщины - лесбиянки. Они обе работают в одной из точек обслуживания и продаж оператора сотовой связи, только одна - в должности специалиста, а возлюбленная - у нее в подчинении. Начальница приревновала свою подругу к другой женщине. А женская ревность, как известно, способна подтолкнуть на любые, даже самые глупые и нелепые поступки. Вот и решила астраханка воспользоваться своим служебным положением, чтобы проследить за личными звонками «коллеги».

- Астраханка нарушила конституционное право женщины на тайну телефонных переговоров и иных сообщений, - поясняют «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по Астраханской области. - На нее уже завели уголовное дело по соответствующей статье - 138 УК РФ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU