2020-01-09T12:53:56+03:00
Происшествия

В Волгограде вахтовик подрезал коллегу за праздничным столом

Поножовщина произошла в хостеле, где жили мужчины
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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В половине первого ночи 8 января в больницу Советского района Волгограда привезли окровавленного 28-летнего мужчину. Молодого человека пырнули ножом, да так, что, если бы не вовремя подоспевшие медики, он мог и умереть. Пока одни врачи спасали пациента, другие сообщили о криминальном характере травмы в полицию.

Как выяснили правоохранители, пострадавший - житель Астраханской области. В Волгоград он приехал на работу вахтовым методом. В период праздников снимал комнату в хостеле вместе со своим коллегой. Именно там и произошло ЧП. Оказалось, что «друг» его и подрезал.

- Полицейские ПСС вместе с коллегами из Росгвардии задержали 27-летнего жителя Нижнего Новгорода, который также приехал в Волгоград на работу вахтовым методом. Он сознался, что накануне крепко выпили с потерпевшим. Слово за слово и пьяные разговоры переросли в ссору. Дошло до того, что в порыве гнева вахтовик схватил нож и ударил собутыльника, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Грозит нижегородцу до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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