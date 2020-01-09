2020-01-09T12:36:43+03:00
Происшествия

Волжанин, сбивший насмерть старика-велосипедиста, отправится в колонию на 3,5 года

Сергей Романенко бросил умирать старика на дороге, за что теперь и будет расплачиваться
Наталья ГЛАЗУНОВА
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39-летний житель Волжского Волгоградской области Сергей Романенко стал виновником смертельного ДТП и сегодня за гибель пенсионера отправляется за решетку. Напомним, случилась эта смертельная авария 25 мая 2019-го на улице Пушкина в Волжском. В тот день выпивший Романенко сел за руль «семерки», которая принадлежит его отцу, и поехал на мойку. Волжанина не остановили ни алкогольное состояние, ни отсутствие водительских прав (его лишили их на полтора года еще в 2018-м). Закончилась поездка плачевно: мужчина грубо нарушил правила и сбил пенсионера, который ехал на велосипеде.

Удар был такой силы, что старик упал на асфальт и разбил голову. Испугавшись, Романенко трусливо сбежал, бросив умирать сбитого дедушку. «Скорую» пострадавшему вызвали очевидцы, но, к сожалению, пенсионера не спасли - через пару дней после ДТП он скончался в больнице.

Виновника тоже нашли, хоть он и спрятал помятую машину в гараже своей сестры.

Вердикт, который вынес ему Волжский суд, суров - три с половиной года он проведет в колонии-поселении. Кроме того, он возместит затраты на похороны и заплатит компенсацию морального вреда дочери умершего по его вине старика. Романенко посчитал такой приговор слишком жестким, а дочь погибшего, наоборот, слишком мягким и они оба подали апелляцию.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил приговор без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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