2020-01-09T11:57:20+03:00
Происшествия

В Волгограде на 20 лет отправили в колонию парочку наркосбытчиков из Архангельска

Мужчина и женщина делали закладки с «солями» по городу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде судят парочку из Архангельска. 45-летняя Вера Гришанович и 48-летний Сергей Белов приехали к нам издалека вовсе не из-за теплого климата, а на заработки. Только зарабатывать решили на наркотиках, за что их и задержали.

Как установили правоохранители, в конце 2017 года Гришанович и Белов сняли в Дзержинском районе Волгограда квартиру, нашли в интернете куратора, который занимался сбытом крупных партий наркотиков. Связались с ним и получили партию, которую должны были расфасовать и разложить по «тайникам».

- 24 февраля 2018 года через тайники-закладки они незаконно сбыли три свертка с наркотиком общей массой 0,545 граммов, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - На следующий день через тайник-закладку они получили еще одну партию наркоты массой более 159 граммов. Парочка как раз расфасовала их по дозам, когда их задержала полиция в арендованной квартире.

Расследование уголовного дела вели сотрудники СЧ СУ УМВД России по Волгограду. Прокуратура поддержала обвинение. А сегодня, 8 января, суд признал их виновными

- Белова приговорили к 11 годам колонии строгого режима, Гришанович – к 9,5 годам колонии общего режима, - уточняют в прокуратуре.

Но приговор в законную силу не вступил и они могут его еще обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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