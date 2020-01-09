В Астрахани пьяный полицейский напал на девушку возле кафе за отказ с ним поехать

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:51:25+03:00

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Конфликт произошел в ночь с 7 на 8 января в одном из кафе на берегу Волги. Веселая компания мужчин весело пила и закусывала. Неподалеку расположились девушки. Они то и вызвали интерес у сотрудника УМВД по Астраханской области, который находился среди молодых людей. Столики перекинулись парой фраз. А когда девушки отправились на улицу, чтобы уехать домой, силовик отправился за ними. Он пытался уговорить их остаться или взять с собой. Когда астраханки ему отказали, стал их оскорблять. Достал полицейские корочки, угрожал разобраться с ними. Он представился большим начальником в отделе по борьбе с наркотиками. Когда снова услышал «нет», ударил одну из девушек. Те постарались укрыться в подъехавшем такси, но нападавший сел вместе с ними. Только когда пассажирки позвали на помощь друзей, мужчина от них отстал.

Одна из участниц ЧП написала заявление в полицию о нападении. Она предоставила фото и видео в качестве доказательства.

- Сотрудника уволили из правоохранительных органов уже на следующий день - за проступок порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области.

Оказалось, что мужчина работает не начальником, а простым участковым. А звезды любил себе приписывать, когда выпьет. Теперь ему предстоит ответить за нападение.

ИСТОЧНИК KP.RU