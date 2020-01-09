Волгоградец торговал поддельным «элитным» алкоголем в Камышинском районе

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:15:47+03:00

Всего изъяли шесть тысяч бутылок. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Алкоголь всегда ходовой товар, особенно в новогодние праздники. И есть люди, которые не прочь заработать на этой человеческой слабости. Сотрудники МВД совместно с сотрудниками УФСБ по Волгоградской области провели совместную операцию. Они задержали партию поддельного алкоголя в Камышинском районе – несколько десятков ящиков. Силовики нагрянули во время разгрузки грузовика 55-летнего жителя Кабардино-Балкарии. Экспертиза показала, что жидкость внутри бутылок совсем не то, что написано на этикетках известных брендов – не ГОСТ.

Весь товар мужчина вез покупателю – 58-летнему жителю Камышина. У того в гараже был целый склад подобной продукции, которую он потом продавал на территории Камышинского района.

Всего силовики изъяли 6 тысяч бутылок. Ущерб правообладателям составил более 1 миллиона рублей.

- В отношении волгоградца возбудили уголовное дело за незаконное хранение и сбыт продукции без маркировки.. Сейчас он находится дома по подпиской о невыезде, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU