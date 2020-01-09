Волгоградец торговал поддельным «элитным» алкоголем в Камышинском районе
Алкоголь всегда ходовой товар, особенно в новогодние праздники. И есть люди, которые не прочь заработать на этой человеческой слабости. Сотрудники МВД совместно с сотрудниками УФСБ по Волгоградской области провели совместную операцию. Они задержали партию поддельного алкоголя в Камышинском районе – несколько десятков ящиков. Силовики нагрянули во время разгрузки грузовика 55-летнего жителя Кабардино-Балкарии. Экспертиза показала, что жидкость внутри бутылок совсем не то, что написано на этикетках известных брендов – не ГОСТ.
Весь товар мужчина вез покупателю – 58-летнему жителю Камышина. У того в гараже был целый склад подобной продукции, которую он потом продавал на территории Камышинского района.
Всего силовики изъяли 6 тысяч бутылок. Ущерб правообладателям составил более 1 миллиона рублей.
- В отношении волгоградца возбудили уголовное дело за незаконное хранение и сбыт продукции без маркировки.. Сейчас он находится дома по подпиской о невыезде, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU