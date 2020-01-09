За новогодние праздники в Волгоградской области произошло 63 пожара

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:21:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока основная масса волгоградцев отмечала новогодние праздники, спасатели работали не покладая рук. Потому что некоторые так зажигали, причем в буквальном смысле, что сообщения о пожарах приходили с пугающей частотой. В период с 1 по 9 января на территории Волгоградской области было зафиксировано 63 пожара. Основная масса - в частном секторе. Такие данные по итогам праздников опубликовали в ГУ МЧС по региону.

- Основной причиной пожаров явилось неосторожное обращение с огнём, а также несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей, - добавляют в ведомстве.

К счастью, праздники обошлись без чрезвычайных ситуаций и крупных происшествий.

На водных объектах происшествий также не зарегистрировано. Но сегодня в области подморозило, а значит, волгоградцы стали активнее топить печи, включать обогреватели, а на реки потянулись любители зимней рыбалки. В МЧС по региону предостерегают от возможных ЧП и рекомендуют: «Не включайте в сеть сразу несколько мощных электроприборов, следите за исправностью печного оборудования, строго соблюдайте правила пожарной безопасности в быту. Берегите своих детей - помните, безопасность ребёнка - это ответственность взрослых. В случае экстренной ситуации вызывайте пожарную охрану по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU